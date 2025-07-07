NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 576 US-Dollar belassen. Arun Viswanathan passte am Freitag seine Schätzungen an kurzfristig schwächere Volumina und vorteilhaftere Währungseffekte an. Die Prognose des Industriegas-Herstellers für das dritte Quartal sei etwas schwächer gewesen als am Markt erwartet. Aber die im Rahmen der Erwartungen liegende Prognose für das Gesamtjahr deute auf eine starke zweite Jahreshälfte hin./ajx/he;