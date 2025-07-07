Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

376.83
CHF
-2.75
CHF
-0.72 %
07.07.2025
BRXC
08.08.2025 20:48:24

Linde Outperform

Linde
376.83 CHF -0.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 576 US-Dollar belassen. Arun Viswanathan passte am Freitag seine Schätzungen an kurzfristig schwächere Volumina und vorteilhaftere Währungseffekte an. Die Prognose des Industriegas-Herstellers für das dritte Quartal sei etwas schwächer gewesen als am Markt erwartet. Aber die im Rahmen der Erwartungen liegende Prognose für das Gesamtjahr deute auf eine starke zweite Jahreshälfte hin./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 14:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 14:24 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

