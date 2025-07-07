|Kurse + Charts + Realtime
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 576 US-Dollar belassen. Arun Viswanathan passte am Freitag seine Schätzungen an kurzfristig schwächere Volumina und vorteilhaftere Währungseffekte an. Die Prognose des Industriegas-Herstellers für das dritte Quartal sei etwas schwächer gewesen als am Markt erwartet. Aber die im Rahmen der Erwartungen liegende Prognose für das Gesamtjahr deute auf eine starke zweite Jahreshälfte hin./ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 576.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 472.79
|
Abst. Kursziel*:
21.83%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 472.36
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.94%
|
Analyst Name::
Arun Viswanathan
|
KGV*:
-
