SMI 12'224 -0.6%  SPI 16'976 -0.4%  Dow 46'108 1.4%  DAX 23'621 -0.4%  Euro 0.9348 0.1%  EStoxx50 5'364 -0.4%  Gold 3'651 0.5%  Bitcoin 91'661 -0.3%  Dollar 0.7970 0.2%  Öl 66.8 0.7% 
KSB Aktie 338492 / DE0006292030

625.16
CHF
81.41
CHF
14.97 %
10.02.2025
BRXC
12.09.2025 10:25:41

KSB SECo vz Buy

KSB
625.16 CHF 14.97%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KSB auf "Buy" mit einem Kursziel von 1010 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Pumpen- und Armaturenherstellers habe das Vertrauen in dessen Zielsetzungen für das Jahr 2030 gestärkt, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe das starke Marktwachstum in Südamerika und Indien sowie in der Bergbau- und der Energiebranche hervorgehoben. Der Fokus habe dabei auf dem Servicegeschäft als Hauptgewinntreiber gelegen./rob/tih/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KSB SE & Co. KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz. 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
1’010.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
874.00 € 		Abst. Kursziel*:
15.56%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
874.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.56%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse