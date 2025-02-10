KSB Aktie 338492 / DE0006292030
KSB SECo vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KSB auf "Buy" mit einem Kursziel von 1010 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Pumpen- und Armaturenherstellers habe das Vertrauen in dessen Zielsetzungen für das Jahr 2030 gestärkt, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe das starke Marktwachstum in Südamerika und Indien sowie in der Bergbau- und der Energiebranche hervorgehoben. Der Fokus habe dabei auf dem Servicegeschäft als Hauptgewinntreiber gelegen./rob/tih/stw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KSB SE & Co. KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
1’010.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
874.00 €
|
Abst. Kursziel*:
15.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
874.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.56%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
