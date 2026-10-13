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14.10.2026 13:09:54

KRONES Buy

KRONES
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Krones von 191 auf 177 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund verzögerter Projektentscheidungen, die sich negativ auf die Umwandlung des Auftragsbestands auswirkten, habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 reduziert, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den anstehenden Quartalsbericht des Abfüllanlagen-Herstellers erwartet der Experte insgesamt solide./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:45 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
177.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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63.28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Stefan Augustin 		KGV*:
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03.08.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
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