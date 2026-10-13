KRONES 101.28 CHF 2.54% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Krones von 191 auf 177 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund verzögerter Projektentscheidungen, die sich negativ auf die Umwandlung des Auftragsbestands auswirkten, habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 reduziert, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den anstehenden Quartalsbericht des Abfüllanlagen-Herstellers erwartet der Experte insgesamt solide./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:45 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.