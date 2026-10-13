KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Krones von 191 auf 177 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund verzögerter Projektentscheidungen, die sich negativ auf die Umwandlung des Auftragsbestands auswirkten, habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 reduziert, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den anstehenden Quartalsbericht des Abfüllanlagen-Herstellers erwartet der Experte insgesamt solide./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
177.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
108.40 €
|
Abst. Kursziel*:
63.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
108.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.68%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
|
16:29
|KRONES Aktie News: KRONES zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
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09:29
|KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittwochvormittag fester (finanzen.ch)
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|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
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13.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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12.10.26
|KRONES Aktie News: KRONES am Mittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
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09.10.26
|MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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02.10.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu KRONES AG
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|22.09.26
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|KRONES Buy
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|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:09
|KRONES Buy
|Warburg Research
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:09
|KRONES Buy
|Warburg Research
|03.08.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|22.09.26
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
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|2.58%
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