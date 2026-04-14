Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’303 0.3%  SPI 18’694 0.2%  Dow 48’536 0.7%  DAX 24’078 0.1%  Euro 0.9213 0.0%  EStoxx50 5’966 -0.3%  Gold 4’794 -1.0%  Bitcoin 57’946 0.1%  Dollar 0.7820 0.1%  Öl 95.9 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335SAP345952Roche149905998Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Jefferies & Company Inc. beurteilt Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy
Kaufchance bei Cemex? Morgan Stanley wird bullish für den Baustoffriesen
ASML-Aktie schwächer: Erhöhung des Jahresziel nach überraschend starkem ersten Quartal
Ausblick: Bank of America gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Broadcom und Meta vertiefen Partnerschaft für KI-Chips - Aktien höher
Suche...
eToro entdecken

KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

114.20
CHF
2.80
CHF
2.51 %
12:05:30
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.04.2026 10:50:51

KRONES Buy

KRONES
114.79 CHF 0.81%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 165 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet mit einem leichten Umsatzrückgang im ersten Quartal, hält aber einen höheren Auftragseingang für möglich, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 8. Mai schrieb./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
180.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
124.40 € 		Abst. Kursziel*:
44.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
125.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.00%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KRONES AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu KRONES AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:50 KRONES Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.26 KRONES Buy Warburg Research
20.02.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
19.02.26 KRONES Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

KRONES AG 114.20 2.51% KRONES AG