Analysten sehen für KRONES-Aktie Luft nach oben

Im Mai 2026 haben 5 Experten die KRONES-Aktie analysiert.

5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 179,60 EUR, was einem Anstieg von 61,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der KRONES-Aktie von 118,40 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 180,00 EUR 52,03 28.05.2026 Deutsche Bank AG 180,00 EUR 52,03 11.05.2026 DZ BANK - - 11.05.2026 Jefferies & Company Inc. 184,00 EUR 55,41 09.05.2026 Warburg Research 189,00 EUR 59,63 08.05.2026 Jefferies & Company Inc. 165,00 EUR 39,36 08.05.2026

Redaktion finanzen.ch