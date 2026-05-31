KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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31.05.2026 18:00:38
Analysten sehen für KRONES-Aktie Luft nach oben
Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur KRONES-Aktie im Überblick.
Im Mai 2026 haben 5 Experten die KRONES-Aktie analysiert.
5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 179,60 EUR, was einem Anstieg von 61,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der KRONES-Aktie von 118,40 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|180,00 EUR
|52,03
|28.05.2026
|Deutsche Bank AG
|180,00 EUR
|52,03
|11.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|184,00 EUR
|55,41
|09.05.2026
|Warburg Research
|189,00 EUR
|59,63
|08.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|165,00 EUR
|39,36
|08.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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|KRONES Buy
|Warburg Research
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|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
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