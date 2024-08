NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Zahlen für das zweiten Quartal von 85 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Details zu Effizienzmaßnahmen hätten klar den Weg aufgezeigt, 2026 eine bereinigte operative Gewinnmarge von mehr als 14 Prozent erzielen zu können, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Hälfte der Strecke habe der Bremsenkonzern schon geschafft./mis/ajx;