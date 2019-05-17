Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
106.90CHF
12.40CHF
13.12 %
17.05.2019
SWX
08.10.2025 11:05:34
Knorr-Bremse Buy
Knorr-Bremse
75.88 CHF -0.60%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Der Bremsenhersteller dürfte - gestützt von einem hohen Auftragsbestand in der Zugsparte - ein solides organisches Wachstum ausweisen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
91.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
82.25 €
|
Abst. Kursziel*:
10.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.79%
|
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
03.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
03.10.25
|Optimismus in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
03.10.25
|MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Knorr-Bremse-Aktie: Experten empfehlen Knorr-Bremse im September mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
30.09.25
|XETRA-Handel: MDAX verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX mittags freundlich (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt im Plus (finanzen.ch)
|
26.09.25
|EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Knorr-Bremse
|11:05
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|26.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
