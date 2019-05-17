Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Knorr-Bremse Aktie

106.90
CHF
12.40
CHF
13.12 %
17.05.2019
SWX
08.10.2025 11:05:34

Knorr-Bremse Buy

Knorr-Bremse
75.88 CHF -0.60%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Der Bremsenhersteller dürfte - gestützt von einem hohen Auftragsbestand in der Zugsparte - ein solides organisches Wachstum ausweisen, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 		Kursziel:
91.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
82.25 € 		Abst. Kursziel*:
10.64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.79%
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:05 Knorr-Bremse Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
30.09.25 Knorr-Bremse Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
26.09.25 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
26.09.25 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Knorr-Bremse Hold Deutsche Bank AG
