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K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888

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20.04.2026 08:16:48

K+S Sell

K+S
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 9,50 auf 11,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das erste Quartal sei gut gewesen für die Kali-Preise und damit auch für die Kasseler, schrieb Lucy Bi am Freitagnachmittag. Sie hält die positive Entwicklung aber für temporär und geht von steigenden Kapazitäten im ohnehin üppig versorgten Markt aus./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: K+S AG Sell
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
14.71 € 		Abst. Kursziel*:
-20.46%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
14.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
- 		KGV*:
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08:16 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
26.03.26 K+S Sell UBS AG
25.03.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
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