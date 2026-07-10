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Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

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10.07.2026 08:06:42

Jungheinrich Buy

Jungheinrich
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jungheinrich von 34 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage im zweiten Halbjahr stehe im Fokus, nachdem Preiserhöhungen und Vorzieheffekte das erste geprägt hätten, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Staplerhersteller und Spezialisten für Warenlagerlogistik. Das Geschäft mit der Automatisierung bleibe der Lichtblick. Aufgrund der Bewertungslücke favorisiert Ferhani Jungheinrich gegenüber Kion./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:06 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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39.12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.31%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
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