Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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Jungheinrich Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jungheinrich von 34 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage im zweiten Halbjahr stehe im Fokus, nachdem Preiserhöhungen und Vorzieheffekte das erste geprägt hätten, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Staplerhersteller und Spezialisten für Warenlagerlogistik. Das Geschäft mit der Automatisierung bleibe der Lichtblick. Aufgrund der Bewertungslücke favorisiert Ferhani Jungheinrich gegenüber Kion./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.72 €
|
Abst. Kursziel*:
39.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.31%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
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