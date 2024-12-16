FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im zweiten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate hätten über den Erwartungen gelegen. Er begrüßt bestätigte Ziele und die Veräußerung des Krangeschäfts, wodurch sich Jost stärker auf Segmente ausrichte, die einen Margenvorteil brächten./tih/mis;