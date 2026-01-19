Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’259 -1.2%  SPI 18’303 -1.2%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’944 -1.4%  Euro 0.9286 0.0%  EStoxx50 5’927 -1.7%  Gold 4’662 1.5%  Bitcoin 74’283 -0.8%  Dollar 0.7990 -0.4%  Öl 63.6 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Bayer10367293Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight
Angriff auf Hollywood: Netflix will nach Warner-Kauf auch die Kinos dominieren
Alphabet-Aktie: Berufung gegen Google-Urteil und 4-Billionen-Meilenstein
NVIDIA-Aktie im Mittelpunkt: Überraschende Zoll-Blockade in China stoppt wohl KI-Lieferungen
Suche...
Plus500 Depot

JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

15.23
CHF
-0.39
CHF
-2.48 %
12:20:09
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.01.2026 10:17:59

JCDecaux Neutral

JCDecaux
15.23 CHF -2.48%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat JCDecaux auf "Neutral" belassen. Wegen der bislang schwachen Dynamik im für den Umsatz wichtigen China-Geschäft bleibe er vorsichtig für den Werbekonzern, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Für die Margen und die Gewinnschätzungen sieht er nur wenig Potenzial. Es fehle der Aktie kurzfristig an positiven Kurstreibern./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
16.47 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
16.53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:17 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
03.12.25 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen