JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919
15.68CHF
0.13CHF
0.82 %
09:15:53
BRXC
16.01.2026 07:24:56
JCDecaux Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach einem Gespräch mit Co-Konzernchef Jean-François Decaux auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Rückenwind für den Außenwerbespezialisten nehme mit Blick auf die Jahre ab 2026 zu, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei dürften auch die anstehenden Sport-Großveranstaltungen helfen./mis/rob/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16.63 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.79%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.96%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
30.11.25
|So stuften die Analysten die JCDecaux-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei JCDecaux-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.25
|So schätzen die Analysten die JCDecaux-Aktie im August 2025 ein (finanzen.net)
|
31.07.25
|Juli 2025: Analysten sehen Potenzial bei JCDecaux-Aktie (finanzen.net)
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|07:24
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|03.12.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
