JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

15.68
CHF
0.13
CHF
0.82 %
09:15:53
BRXC
16.01.2026 07:24:56

JCDecaux Neutral

JCDecaux
15.68 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach einem Gespräch mit Co-Konzernchef Jean-François Decaux auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Rückenwind für den Außenwerbespezialisten nehme mit Blick auf die Jahre ab 2026 zu, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei dürften auch die anstehenden Sport-Großveranstaltungen helfen./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
16.63 € 		Abst. Kursziel*:
-3.79%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
16.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.96%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:24 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
03.12.25 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
06.11.25 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
