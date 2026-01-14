JCDecaux 15.68 CHF 0.82% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach einem Gespräch mit Co-Konzernchef Jean-François Decaux auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Rückenwind für den Außenwerbespezialisten nehme mit Blick auf die Jahre ab 2026 zu, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei dürften auch die anstehenden Sport-Großveranstaltungen helfen./mis/rob/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.