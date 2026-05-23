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Wie viel Verlust ein VeChain-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
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Investment im Check 23.05.2026 11:03:09

Wie viel Verlust ein VeChain-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

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Am 11.05.2022 lag der Kurs von VeChain bei 0.030448 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32’843.15 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 213.73 USD, da sich der Wert eines Coins am 22.05.2026 auf 0.006508 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 78.63 Prozent.

Am 23.05.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.006443 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.028417 USD und wurde am 20.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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