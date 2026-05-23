Wie viel Wert mit einem Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

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Vor 5 Jahren kostete ein Internet Computer 46.84 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.135 Internet Computer. Die gehaltenen Internet Computer wären gestern 5.293 USD wert gewesen, da sich der ICP-USD-Kurs auf 2.479 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 94.71 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 23.02.2026 erreicht und liegt bei 2.085 USD. Am 08.11.2025 erreichte Internet Computer sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net