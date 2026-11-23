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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Intel-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurden Intel-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Intel-Aktie an diesem Tag 35.20 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Intel-Aktie investiert hat, hat nun 284.091 Anteile im Depot. Die gehaltenen Intel-Papiere wären am 20.11.2026 14’568.18 USD wert, da der Schlussstand 51.28 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +45.68 Prozent.
Intel markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 270.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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