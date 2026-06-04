Kupfer: Ein unverzichtbares Metall

Der besonders leitfähige und korrosionsbeständige Rohstoff wurde für immer mehr Applikationen unverzichtbar - das Spektrum reicht vom Bau über die Stromversorgung bis zur Elektronik. Folgerichtig hat sich der weltweite Kupferverbrauch laut den Zahlen der International Copper Study Group (ICSG) in den vergangenen 50 Jahren annähernd vervierfacht. Grösster Abnehmer ist heute China, knapp 60% des globalen Bedarfs kommen aus dem Reich der Mitte. Megatrends wie künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder Energiewende schieben die Kupfernachfrage zusätzlich an.

Ungeachtet kurzfristiger Turbulenzen und Unwägbarkeiten scheinen die langfristigen Treiber des Kupfermarktes intakt zu sein. Wegen seiner hohen Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit ist das Industriemetall für den globalen Fortschritt unverzichtbar. «Da die Welt in das Zeitalter der Elektrifizierung eintritt, wird ein starkes Nachfragewachstum bei Kupfer aus einer Vielzahl von Bereichen erwartet», erklärt die Internationale Energieagentur (IEA). Neben Stromnetzen zählt sie dazu die Elektromobilität, Bau, Industrie und Rechenzentren. In einer Anfang März publizierten Studie gibt die Agentur eine drastische Prognose ab: «Aufgrund der aktuellen Projektpipeline rechnet die IEA damit, dass auf dem Kupfermarkt bis 2035 ein Versorgungsdefizit von 30% entstehen könnte.» Die Experten begründen ihre Einschätzung unter anderem damit, dass im Bergbau die Kupfererzgehalte sinken, während die Exploration komplexer wird und die Kapitalkosten steigen. Als mögliche Gegenmassnahmen skizziert die IEA neben der Förderung von Investitionen in neue Minen die Steigerung der Materialeffizienz sowie die Substitution und Wiederverwertung des Metalls. Fazit: Kupfer ist als Rohstoff mehr denn je unverzichtbar - daran dürfte die aktuelle Preisdelle kaum etwas ändern.

Regelmässiger Austausch

Vor diesem Hintergrund ist Kupfer längst auch ein interessantes und aussichtsreiches Investmentobjekt. Investoren haben hier eine Möglichkeit, auf den globalen Fortschritt und langfristiges Wachstum zu setzen. Allerdings ist der Zugang in diese Anlageklasse nicht ohne weiteres möglich. Wie andere Rohstoffe auch, wird Kupfer auf Termin gehandelt. Wer sich dauerhaft positionieren möchte, ist auf den regelmässigen Austausch solcher Futures angewiesen. Abhilfe leisten spezielle Rohstoffindizes, indem sie einen auslaufenden Kontrakt durch den nächstfälligen ersetzen. Der Fachjargon spricht hier vom «Rollvorgang». Kupfer wird unter anderem an der US-Warenterminbörse Comex gehandelt. Ein Kontrakt umfasst 25'000 Pfund des Metalls. Die Preisquotierung bezieht sich auf ein Pfund. Der Handel erstreckt sich über 37 aufeinanderfolgende Monate, weitere Futures auf einzelne Monate schliessen sich an. Auf diese Weise können sich Marktteilnehmer schon heute eine Kupferlieferung für den Mai 2030 sichern.

Neuer Kupferindex

Neben dem Terminhandel zählt die Quotierung in US-Dollar zu den Wesensmerkmalen des Rohstoffhandels. Bei einer Allokation in Schweizer Franken nimmt also der Wechselkurs USD/CHF Einfluss auf den Wert der Position. Insofern hinterlässt der notorisch starke Franken seit Jahren negative Spuren in den Rohstoff-Allokationen heimischer Investoren. Allein in den vergangenen zwölf Monaten wertete der Greenback gegenüber dem Franken um mehr als ein Zehntel ab. Mit dem Ziel, den Währungseinfluss auszuklammern, wurde der Leonteq Copper CHF Hedged Index aufgesetzt. Die neue Benchmark bildet die Wertentwicklung einer CHF-Position im Kupfer-Future ab. Dabei greift ein täglicher Währungsabsicherungsmechanismus auf das FX-Gespann USD/CHF. Der zugrunde liegende Terminkontrakt wird alle zwei Monate gewechselt.

Flexibilität, Liquidität und Sicherheit

Investierbar wird der Leonteq Copper CHF Hedged Index mit einem Exchange Traded Product (ISIN: CH1525087990). Das Produkt bildet den Basiswert ohne Laufzeitbegrenzung ab und ist täglich an der SIX sowie an der BX Swiss handelbar. Neben einer hohen Flexibilität und Liquidität bringt das ETP einen speziellen Besicherungsmechanismus mit. Um das Emittentenrisiko weitestgehend auszuklammern, hinterlegt Leonteq bei der SIX SIS AG ein Pfand. Die Besicherung entwickelt sich dynamisch: Sobald Anleger Geld investieren oder der Wert des ETP steigt, stockt die Emittentin das Pfand auf. Für die laufende Überwachung dieses Mechanismus ist die SIX Repo AG zuständig. Die Verwaltungsgebühr für das Partizipationsprodukt beträgt 0.20% p.a. Übrigens: Mit der aktuellen Emission baut Leonteq die Palette an Metall-Investments mit Währungsabsicherung aus. Neben Kupfer können Anleger ETPs auf Gold, Silber, Platin und Palladium handeln, deren Basiswerte das Label «CHF Hedged» tragen.

Über den Autor

Simon Przibylla, Leonteq Securities AG

Simon Przibylla arbeitet seit 2010 in der Abteilung Public Solutions bei Leonteq Securities AG in Zürich. Während seiner Zeit hat Simon die Entwicklung im Bereich des öffentlichen Vertriebs massgeblich beeinflusst. Er begann seine Karriere bei UBS und Deutsche Bank. Simon hat ein Diplom in technischer Volkswirtschaftslehre des Karlsruher Institut für Technologie.

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