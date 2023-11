NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,90 Euro belassen. Die Bank habe in einem guten dritten Quartal mit dem Nettoergebnis die Konsensschätzung übertroffen und ein 2,5 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/edh;