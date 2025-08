NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING ach Zahlen für das zweite Quartal von 21,50 auf 22,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee hob in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Gewinnerwartungen für die niederländische Bank an./rob/mis/la;