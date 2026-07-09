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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING vor Quartalszahlen von 30 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die niederländische Großbank werde wohl gute Resultate abliefern, da der Zinsüberschuss unter anderem von einem deutlichen Volumenwachstum profitiert haben sollte, während die Dynamik beim Provisionsüberschuss hoch geblieben sein dürfte, schrieb Benjamin Goy in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Experte schraubte seine Prognosen leicht nach oben./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:13 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.