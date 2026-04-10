ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING vor den am 30. April erwarteten Quartalszahlen von 27,40 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom erwartet laut seinem Ausblick vom Mittwoch moderat steigende Erträge im Vergleich zum Schlussquartal 2025, aber einen Rückgang des Vorsteuerergebnisses im selben Vergleichszeitraum und auch im Jahresvergleich. Von einer Verschlechterung der Vermögensqualität geht er nicht aus und die harte Kernkapitalquote dürfte bei stabilen 13,1 Prozent liegen./ck/rob/ag;