ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
23.14CHF
0.51CHF
2.26 %
13:49:13
BRXC
13.01.2026 11:24:45
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING vor Zahlen von 27 auf 27,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine deutliche Verbesserung des Nettozinsüberschusses der niederländischen Bank sei zu erwarten, schrieb Geoff Haire in einer am Dienstag vorliegenden Studie. ING sei 2026 ein Kerninvestment./mf/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
27.40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.89 €
|
Abst. Kursziel*:
10.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.37%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|11:24
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|ING Group
|23.14
|2.26%
