ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202

ING Group
23.14 CHF 2.26%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING vor Zahlen von 27 auf 27,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine deutliche Verbesserung des Nettozinsüberschusses der niederländischen Bank sei zu erwarten, schrieb Geoff Haire in einer am Dienstag vorliegenden Studie. ING sei 2026 ein Kerninvestment./mf/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
27.40 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.89 € 		Abst. Kursziel*:
10.08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.37%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:24 ING Group Buy UBS AG
08.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
06.01.26 ING Group Overweight Barclays Capital
05.12.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
