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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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30.04.2026 14:54:51

Infineon Overweight

Infineon
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Sandeep Deshpande rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal damit, dass die Jahresziele angehoben werden. Die Ursache dafür würde er in einer stärkeren Umsatz- und Margenentwicklung sehen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Infineon AG Overweight
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
48.00 €
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
55.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
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14:54 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.04.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
22.04.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.04.26 Infineon Outperform Bernstein Research
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