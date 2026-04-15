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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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17.04.2026 13:57:32

Infineon Outperform

Infineon
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. David Dai befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der Frage, wie sich der Halbleitersektor bis Anfang der 2030er-Jahre entwickeln wird, wenn Künstliche Intelligenz (KI) vollständig integriert und kommerzialisiert ist. Er geht davon aus, dass Leistungshalbleiter und -komponenten für den Betrieb von KI-GPUs und Rechenzentren unerlässlich sein werden. In Infineon sieht er einen künftigen großen Gewinner in diesem Segment./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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