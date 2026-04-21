Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14
Iberdrola SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der spanische Versorger dürfte auf bereinigter Basis ein relativ stabiles Betriebsergebnis ausweisen und beim bereinigten Nettogewinn ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erzielen, schrieb Javier Garrido in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
20.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.36%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
19.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.64%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|14:56
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|14:56
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|14:56
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Iberdrola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
