Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’166 -0.9%  SPI 18’655 -0.6%  Dow 49’729 0.6%  DAX 24’429 0.1%  Euro 0.9164 -0.1%  EStoxx50 5’968 -0.3%  Gold 4’774 -1.0%  Bitcoin 59’340 0.5%  Dollar 0.7786 0.0%  Öl 95.6 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882Rheinmetall345850
Hier informieren
Top News
Suche...
Iberdrola Aktie 2969533 / ES0144580Y14

18.29
CHF
0.08
CHF
0.46 %
16:28:51
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.04.2026 14:56:12

Iberdrola SA Neutral

Iberdrola
18.29 CHF 0.46%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der spanische Versorger dürfte auf bereinigter Basis ein relativ stabiles Betriebsergebnis ausweisen und beim bereinigten Nettogewinn ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erzielen, schrieb Javier Garrido in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:22 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Neutral
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
18.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
20.08 € 		Abst. Kursziel*:
-10.36%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
19.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.64%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Iberdrola SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:56 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.04.26 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 Iberdrola Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.02.26 Iberdrola Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen