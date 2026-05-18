COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Neues Medikament
|
18.05.2026 07:44:00
COSMO-Aktie: Patientenaufnahme für Studie zu Colitis-Medikament abgeschlossen
COSMO hat die Aufnahme von 77 Patienten für eine klinische Studie der Phase II abgeschlossen.
Diese Krankheiten, auch als distale Colitis ulcerosa und Proktitis bekannt, verursachen anhaltende Entzündungen und Beschwerden. Die Studie läuft an 24 Standorten in Europa, wie das Biopharma-Unternehmen COSMO am Montag mitteilte.
Ziel ist es, die Sicherheit und Wirksamkeit des Medikaments zu prüfen. Erste Ergebnisse werden im Herbst 2026 erwartet.
awp-robot/ra
Dublin (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt
Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.Weiterlesen!
Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
|
15.05.26
|SIX-Handel: SPI steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15.05.26
|Aufschläge in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
14.05.26
|SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine COSMO Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.05.26
|SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.05.26
|SPI aktuell: SPI schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
30.04.26
|SPI-Papier COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
29.04.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
28.04.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verliert letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart schwächer. Der heimische Markt kam am Freitag kaum vom Fleck. Der deutsche Leitindex zeigte sich vor dem Wochenende tiefrot. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten.