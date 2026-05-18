COSMO-Aktie: Patientenaufnahme für Studie zu Colitis-Medikament abgeschlossen

In der Studie wird ein neues Medikament mit dem Wirkstoff Rifamycin als Einlauf zur Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen im Enddarm und unteren Dickdarm getestet.

Diese Krankheiten, auch als distale Colitis ulcerosa und Proktitis bekannt, verursachen anhaltende Entzündungen und Beschwerden. Die Studie läuft an 24 Standorten in Europa, wie das Biopharma-Unternehmen COSMO am Montag mitteilte.

Ziel ist es, die Sicherheit und Wirksamkeit des Medikaments zu prüfen. Erste Ergebnisse werden im Herbst 2026 erwartet.

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Dublin (awp)