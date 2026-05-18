Darum hält sich der US-Dollar zu Euro und Franken auf höherem Niveau

So notiert das Währungspaar EUR/USD derzeit bei 1,1618, einen Tick tiefer als am Freitagabend, aber doch deutlich tiefer als noch am Freitagmorgen.

Gegenüber dem Franken hat die US-Valuta die Tendenz der vergangenen Handelstage ebenfalls fortgesetzt. Aktuell kostet ein Dollar 0,7870, am Freitagmorgen waren es noch 0,7857.

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Aus dem Nahen Osten gibt es derzeit kaum erfreuliche Nachrichten zu melden. Am Wochenende polterte der US-Präsident erneut mit Drohungen Richtung Iran, die Gegendrohungen aus dem Iran folgten auf dem Fuss. Der zwischenzeitlich grosse Optimismus, dass der Konflikt nachhaltig vorbei sei, sei in den letzten Tagen wieder ausgeprägten Sorgen gewichen, heisst es entsprechend in einer Markteinschätzung der Commerzbank.

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Zürich (awp)