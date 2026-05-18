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18.05.2026 07:39:37
Darum hält sich der US-Dollar zu Euro und Franken auf höherem Niveau
Der US-Dollar hat über das Wochenende seine jüngsten Gewinne gehalten oder gar noch einmal leicht ausgebaut.
Gegenüber dem Franken hat die US-Valuta die Tendenz der vergangenen Handelstage ebenfalls fortgesetzt. Aktuell kostet ein Dollar 0,7870, am Freitagmorgen waren es noch 0,7857.
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Aus dem Nahen Osten gibt es derzeit kaum erfreuliche Nachrichten zu melden. Am Wochenende polterte der US-Präsident erneut mit Drohungen Richtung Iran, die Gegendrohungen aus dem Iran folgten auf dem Fuss. Der zwischenzeitlich grosse Optimismus, dass der Konflikt nachhaltig vorbei sei, sei in den letzten Tagen wieder ausgeprägten Sorgen gewichen, heisst es entsprechend in einer Markteinschätzung der Commerzbank.
awp-robot/cf/to
Zürich (awp)
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