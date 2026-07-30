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Clariant-Aktie zieht zweistellig an: Amsterdamer Landgericht weisst Shells Schadensersatzklage zurück
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Rechtsstreit 30.07.2026 11:35:00

Clariant-Aktie zieht zweistellig an: Amsterdamer Landgericht weisst Shells Schadensersatzklage zurück

Clariant-Aktie zieht zweistellig an: Amsterdamer Landgericht weisst Shells Schadensersatzklage zurück

Clariant kann aufatmen.

Wie der Spezialchemiekonzern am Donnerstag mitteilte, hat des Amsterdamer Landgericht die von Shell gegen Clariant und drei weitere Beklagte erhobene Schadensersatzklage in vollem Umfang abgewiesen.

Das Urteil des Gerichts bestätige die Position von Clariant, dass Shell keinen Schaden erlitten habe, der auf das Verhalten von Clariant zurückzuführen sei, heisst es in dem Communiqué weiter. Clariant habe stets geltend gemacht, dass das betreffende Verhalten keine Auswirkungen auf den Markt hatte.

Clariant werde sich in den verbleibenden Verfahren in den Niederlanden und in Deutschland weiterhin energisch verteidigen. Das Bezirksgericht Amsterdam habe zudem eine Klage auf Feststellung der Haftung der Beklagten für dasselbe Verhalten abgewiesen, die von einer Klagegesellschaft namens "Stichting Ethylene Claims" eingereicht worden war.

Erst vor zehn Tagen hatte Clariant eine weitere Schadenersatzklage von Dow Europe in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro in Zusammenhang mit einem Wettbewerbsverstoss bei Ethylen-Preisabsprachen erhalten. Die Klage wurde am Donnerstag, den 16. Juli, vor einem Gericht in Dortmund eingereicht, wie Clariant seinerzeit mitteilte.

Auch darin geht es um die im Juli 2020 von der Europäischen Kommission sanktionierten Verstösse gegen das Wettbewerbsrecht auf dem Ethylen-Einkaufsmarkt. Clariant, Orbia, Celanese und Westlake hätten sich beim Kauf von Ethylen abgesprochen, um den tiefstmöglichen Preis zu erzielen.

So reagiert die Clariant-Aktie

Clariant-Aktien befinden sich am Donnerstag im Höhenrausch. Grund ist die abgewiesene Klage von Shell. Analysten sprechen von einem entscheidenden Sieg. Immerhin fällt damit ein grosser Unsicherheitsfaktor von den Aktien ab.

Die Erleichterung der Investoren ist denn auch sichtbar: Im SIX-Handel gewinnen die Papiere zeitweise 17,99 Prozent auf 9,05 Schweizer Franken. Ihr bisheriges Tages- und damit auch Jahreshoch haben die Papiere kurz zuvor bei 9,12 Franken gesetzt. So viel haben sie letztmals im Frühjahr 2025 gekostet. Der SMIM-Index der mittelgrossen Werte gewinnt zeitgleich 0,56 Prozent.

Wie Clariant am Morgen mitgeteilt hatte, hat das Bezirksgericht Amsterdam die Schadensersatzklage von Shell in Höhe von 1 Milliarde Euro gegen Clariant und die Mitbeklagten vollständig abgewiesen und begründete dies damit, dass die zugrunde liegenden Beweise "nicht zuverlässig" und "nicht plausibel" seien, fasst der zuständige Oddo-BHF-Analyst die aktuelle Sachlage zusammen.

Für ihn stützt das Urteil die Position von Clariant, dass kein auf das eigene Verhalten zurückzuführender Schaden nachgewiesen werden konnte. "Die Entscheidung könnte Auswirkungen auf die umfassenderen Schadensersatzforderungen in Höhe von 11 Milliarden Euro haben, die von 12 Unternehmen geltend gemacht werden, wobei auf Amsterdam rund 43 Prozent des gesamten Forderungsvolumens entfallen", so der Experte weiter.

Einig sind sich die Analysten auch in der Bedeutung für Clariant. Die sei ein bedeutender Erfolg, heisst es etwa bei Jefferies und Barclays. Für den Jefferies-Analysten stellt das aktuelle Urteil einen "ersten nennenswerten juristischen Erfolg für die Beklagten in den laufenden Folgeklagen auf Schadensersatz" dar, das zudem anderen Gerichten bei der Beurteilung von Kausalität und Schadenshöhe als nützlicher Anhaltspunkt dienen könnte. "Der allgemeine Rechtsstreit bleibt aber ungelöst, da noch viele hohe Schadenersatzforderungen anhängig sind", schränkt er ein.

Sowohl Oddo BHF als auch Barclays stimmen zu, dass das Prozessrisiko bestehen bleibe. Gleichzeitig betonen beide, dass die Entscheidung das wahrgenommene Risiko erheblich senke und Investoren dies nun schrittweise aus dem Kurs herauspreisen könnten.

hr/dm

Muttenz (awp)

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