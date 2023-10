NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 75 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Höhere Zinsen, eine zunehmende politische Einflussnahme und die nachlassende Bedeutung der Erholung von den Corona-Maßnahmen setzten dem Infrastruktursektor zu, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für den Bauwert Hochtief spreche unterdessen die Positionierung am US-Markt in hochmargigen, aber risikoarmen Projekten./mf/edh;