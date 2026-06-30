NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Hermes mit einem Kursziel von 2150 Euro auf "Outperform" belassen. Der Luxusgüterkonzern durchlaufe derzeit möglicherweise eine vorübergehende Schwächephase in seiner Markendynamik, bleibe aber trotz einer relativ schwachen Präsenz in den sozialen Medien eine der umsatzträchtigsten Luxusmarken, schrieb Luca Solca am Montag. Zudem erzielten die ikonischen Taschen auf dem Wiederverkaufsmarkt durchweg hohe Preise./rob/edh/ag;