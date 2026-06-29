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Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

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29.06.2026 12:00:54

Hermès (Hermes International) Outperform

Hermès
1500.32 CHF 0.17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2150 Euro auf "Outperform" belassen. Luca Solca untersuchte am Freitag den Einfluss des globalen Klassenwandels auf die Luxusgüterbranche. Er hob dabei eine beschleunigte Polarisierung unter den Verbrauchern hervor. Die Zahl der potenziellen Kunden für Luxusgüter werde kleiner, sollte sich dies so fortsetzen. Er sieht die Branche bereits am Scheideweg. Für eine Umsatzsteigerung müsse mehr an bestehende Kunden verkauft werden. Dafür seien Markenrelevanz und Innovationstempo wichtig./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2’150.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1’618.50 € 		Abst. Kursziel*:
32.84%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1’627.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.15%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
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12:00 Hermès Outperform Bernstein Research
22.06.26 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.06.26 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
11.06.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.26 Hermès Outperform RBC Capital Markets
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