Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
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Hermès (Hermes International) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2150 Euro auf "Outperform" belassen. Luca Solca untersuchte am Freitag den Einfluss des globalen Klassenwandels auf die Luxusgüterbranche. Er hob dabei eine beschleunigte Polarisierung unter den Verbrauchern hervor. Die Zahl der potenziellen Kunden für Luxusgüter werde kleiner, sollte sich dies so fortsetzen. Er sieht die Branche bereits am Scheideweg. Für eine Umsatzsteigerung müsse mehr an bestehende Kunden verkauft werden. Dafür seien Markenrelevanz und Innovationstempo wichtig./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2’150.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’618.50 €
|
Abst. Kursziel*:
32.84%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’627.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.15%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
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