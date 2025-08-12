Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

1’913.67
CHF
-84.81
CHF
-4.24 %
12.08.2025
BRXC
21.08.2025 10:36:01

Hermès (Hermes International) Outperform

Hermès
1913.67 CHF -4.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2650 Euro belassen. Luca Solca zog in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Schlüsse aus aktuellen Schweizer Uhren-Exportdaten. Begünstigt von zollbedingt vorgezogenen Ausfuhren in die USA seien die Uhrenexporte im Juli um 6,9 Prozent gestiegen, schrieb er. In den übrigen Regionen sei der Trend durchwachsen. Er geht davon aus, dass die August-Zahlen aufgrund der US-Zölle erneut schwanken werden./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:47 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2’650.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
2’103.00 € 		Abst. Kursziel*:
26.01%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
2’079.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.47%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

