Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’987.20CHF
41.44CHF
2.13 %
12:52:08
BRXC
12.02.2026 11:41:35
Hermès (Hermes International) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2260 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe einen soliden Jahresabschluss hingelegt, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings könnte die Qualität des Wachstums infrage gestellt werden./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2’260.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2’163.00 €
|
Abst. Kursziel*:
4.48%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2’176.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.86%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse