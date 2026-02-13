|Kaufempfehlungen KW 7
|
13.02.2026 21:42:00
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace
inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schließen wenig verändert -- SMI geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich höher -- Asiens Börsen schliessen mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt legte vor dem Wochenende weiter zu. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25'000-Punkte-Hürde. Die Wall Street ändert häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Freitag schwächer.