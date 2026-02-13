Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’626 0.7%  SPI 18’763 0.5%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’915 0.3%  Euro 0.9115 -0.2%  EStoxx50 5’985 -0.4%  Gold 5’033 2.3%  Bitcoin 52’914 3.9%  Dollar 0.7677 -0.2%  Öl 67.6 0.1% 
Top News
KI-Strategie unter Druck: Verzögerungen bei Siri sorgen für Kursrutsch bei Apple-Aktie
Applied Materials-Aktie von starken Zahlen beflügelt - CEO-Aussagen begeistern Anleger
DeepSeek-Affäre: NVIDIA-Aktie rückt in den Fokus des US-Kongresses
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Kaufempfehlungen KW 7 13.02.2026 21:42:00

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace

inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase

Inside Trading & Investment

16:55 BNP Paribas: Warum Silber auf einmal sogar Gold übertrumpft
10:07 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Rallymodus
07:10 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke wieder unterboten
12.02.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf COSMO Pharmaceuticals NV
12.02.26 Europa mit Rückenwind
11.02.26 2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 13’625.55 13.02.2026 17:30:00
Long 12’035.66 13.53 SETB4U
Meistgelesene Nachrichten

Overweight für Heidelberg Materials-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
BioNTech-Aktie überzeugt 2026 bislang - Analysten erwarten zusätzliche Impulse
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Vormittag an
Sanofi-Aktie in Rot: Scheidende Merck-Chefin wechselt an die Spitze des Pharmakonzerns
Amazon-Aktie folgt Microsoft: Nächster Big-Tech-Wert im Bärenmarkt
SMI schliesslich tiefer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins
DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Top-Rankings

Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 07/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 07/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
finanzen.net News

Datum Titel
22:21 Aktien New York Schluss: Erholungsversuch gescheitert
22:12 Selenskyj lehnt Rückzug aus dem Donbass ab
21:44 Auch mit Atomwaffen: Macron will Europa zu geopolitischer Macht machen
20:53 Devisen: US-Inflationsdaten bewegen Eurokurs nicht nachhaltig
20:29 ROUNDUP: USA schicken weiteren Flugzeugträger nach Nahost
20:24 'Blockiertes Land': Klingbeil dringt auf Reform-Kompromisse
20:23 Schah-Sohn Pahlavi will den Iran nicht regieren
20:19 Merz sagt Ukraine weitere Unterstützung zu
20:05 Facebook-Konzern Meta erwägt Gesichtserkennung in seinen Brillen
19:56 ROUNDUP/US-Gouverneur Newsom: Trumps Zeit geht vorbei