Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’989.51CHF
18.38CHF
0.93 %
11:37:24
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.10.2025 11:34:57
Hermès (Hermes International) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hermes nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2420 Euro auf "Buy" belassen. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum des Luxuskonzerns liege zwar marginal über seiner und der Konsensschätzung, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Doch die gestiegenen Anlegererwartungen könnten nach der Zahlenvorlage von Konkurrent LVMH schon auf diesem Niveau gelegen haben./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
2’420.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2’244.00 €
|
Abst. Kursziel*:
7.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2’194.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.30%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
|
11:27
|Hermes wächst unerwartet stark - Aktie wegen Lederwaren unter Druck (AWP)
|
09:58
|Luxusmodekonzern Hermes erfreut sich guter Nachfrage - Ausblick bestätigt (Dow Jones)
|
20.10.25