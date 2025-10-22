Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’620 0.0%  SPI 17’350 -0.1%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’316 -0.1%  Euro 0.9226 -0.1%  EStoxx50 5’681 -0.1%  Gold 4’030 -2.3%  Bitcoin 85’616 -1.1%  Dollar 0.7963 0.0%  Öl 62.3 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Stabilität und Substanz - Schweizer Aktien im Fokus
Reckitt Benckiser-Aktie fester: China-Geschäft gibt Auftrieb
Barclays-Aktie legt zu: Renditeziel erhöht und Aktienrückkauf geplant
Hermès-Aktie verliert trotz Umsatzwachstum im dritten Quartal
Swiss Re-Aktie in Grün: Starkes Wachstum in der Lebensversicherung erwartet
Suche...
Plus500 Depot

Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

1’989.51
CHF
18.38
CHF
0.93 %
11:37:24
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 11:34:57

Hermès (Hermes International) Buy

Hermès
1989.51 CHF 0.93%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hermes nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2420 Euro auf "Buy" belassen. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum des Luxuskonzerns liege zwar marginal über seiner und der Konsensschätzung, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Doch die gestiegenen Anlegererwartungen könnten nach der Zahlenvorlage von Konkurrent LVMH schon auf diesem Niveau gelegen haben./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:40 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
2’420.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2’244.00 € 		Abst. Kursziel*:
7.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2’194.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.30%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse