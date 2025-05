Nachhaltig investieren mit Öko-Gold - das sollte man wissen

Anzeige

• Öko- Gold als sichere Anlage• Kaum Umweltbelastungen• Zunehmende Regulierung kurbelt Nachfrage an

Gold steht für Reichtum, Beständigkeit und wird weltweit als sicherer Hafen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten geschätzt. Doch der klassische Goldabbau hat einen hohen Preis - für Mensch und Umwelt. Der Einsatz giftiger Chemikalien wie Zyanid und Quecksilber, riesige Mengen an Abraum, die Zerstörung von Ökosystemen und oftmals menschenunwürdige Arbeitsbedingungen prägen in vielen Teilen der Welt die Realität des Goldabbaus. Inzwischen wächst bei Verbrauchern jedoch das Bewusstsein für diese Probleme - und mit ihm das Interesse an nachhaltigem Gold, auch "Öko-Gold" genannt.

Recyceltes und faires Gold als Alternativen zum Bergbau

Beim nachhaltigen Goldkauf geht es im Kern darum, Rohstoffe so zu gewinnen oder weiterzuverarbeiten, dass weder Mensch noch Umwelt unnötig belastet werden. Eine Möglichkeit stellt recyceltes Gold dar, das aus alten Schmuckstücken, Zahngold oder Elektronik gewonnen wird. Da Gold beliebig oft eingeschmolzen werden kann, ohne an Qualität zu verlieren, ist Recycling eine besonders umweltschonende Alternative zum klassischen Bergbau. Der CO2-Fussabdruck von recyceltem Gold ist deutlich geringer, und es werden keine zusätzlichen Naturressourcen verbraucht.

Neben recyceltem Gold gibt es auch fair abgebautes Gold aus zertifizierten Minen. Siegel wie "Fairtrade" oder "Fairmined" garantieren, dass das Gold unter kontrollierten Bedingungen gewonnen wurde. Dazu zählen unter anderem der Verzicht auf Kinderarbeit, sichere Arbeitsbedingungen, faire Löhne für die Minenarbeiter sowie der kontrollierte Einsatz von Chemikalien. Die Einnahmen aus dem Verkauf fliessen zudem teilweise in soziale Projekte vor Ort, etwa in Bildung oder Gesundheitsversorgung. Auch wenn dieses Gold teurer ist, trägt es zu einer gerechteren und nachhaltigeren Goldwirtschaft bei - insbesondere in Ländern des globalen Südens, wo viele Minen angesiedelt sind.

Transparenz und Siegel schaffen Vertrauen

Ein weiterer Faktor, der die Nachfrage nach nachhaltigem Gold aktuell beeinflusst, ist die zunehmende Regulierung. In den USA etwa hat die Arzneimittelbehörde FDA angekündigt, ab Mai 2025 verstärkt gegen illegale Kopien bestimmter Produkte vorzugehen - ein Vorgehen, das sich in anderen Branchen ebenfalls auf Nachfrageverlagerungen auswirken könnte. Während grosse Konzerne wie Novo Nordisk oder Eli Lilly im Pharmabereich auf Transparenz und Rückverfolgbarkeit setzen müssen, gilt Ähnliches auch für den Edelmetallmarkt. Immer mehr Konsumenten möchten wissen, woher ihr Gold stammt - und unter welchen Bedingungen es produziert wurde.

Wer als Käufer auf der sicheren Seite sein will, sollte sich nicht allein auf vage Begriffe wie "grünes Gold" oder "umweltfreundlicher Abbau" verlassen. Stattdessen lohnt es sich, gezielt nach anerkannten Zertifizierungen wie Fairtrade, Fairmined oder RJC (Responsible Jewellery Council) zu fragen. Auch Transparenz in der Lieferkette - also die Möglichkeit, den Ursprung des Goldes bis zur Mine oder zum Recyclingbetrieb nachzuvollziehen - ist ein wichtiges Kriterium für die Glaubwürdigkeit eines nachhaltigen Angebots.

Öko-Gold mag noch eine Nische sein. Die Nachfrage scheint dennoch zu steigen, und mit ihr auch das Angebot an verantwortungsvoll produziertem Schmuck und Anlagegold. Wer beim Goldkauf also nicht nur auf den Preis, sondern auch auf ethische und ökologische Aspekte achtet, dürfte ein wichtiges Signal an die Branche senden - und auch dazu beitragen, dass das Edelmetall seinem glänzenden Ruf auch in Zukunft gerecht wird.

Redaktion finanzen.ch