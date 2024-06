NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analystin Elodie Rall in ihrem Freitag vorliegenden Kommentar zu einer Präsentation des Konzernchefs auf einer Investorenveranstaltung. Die Preise blieben hoch in der Baustoffbranche./ag/mis;