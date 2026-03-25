Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’710 -0.1%  SPI 17’745 0.0%  Dow 46’411 0.0%  DAX 22’771 -0.8%  Euro 0.9156 0.1%  EStoxx50 5’600 -0.9%  Gold 4’461 -1.4%  Bitcoin 55’192 -2.2%  Dollar 0.7929 0.1%  Öl 106.5 3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Sika41879292Partners Group2460882Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Jim Cramers Geheimtipp: Warum Astera Labs der NVIDIA-Aktie gefährlich wird
Meta, Alphabet-Tochter Google und Snapchat unter Beobachtung: Untersuchungen zu Suchtpotenzial und Jugendschutz - Aktien im Blick
ABB-Aktie leichter: Grossaufträge für Rechenzentren - ABB liefert Technik für KI-Strominfrastruktur
Jefferies & Company Inc. beurteilt Continental-Aktie mit Buy
Lonza-Aktie im Plus: Pharmazulieferer eröffnet Entwicklungszentrum in Singapur zur Optimierung von Bioprozessen
Suche...
Plus500 Depot

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

2’676.00
CHF
19.00
CHF
0.72 %
15:34:04
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.03.2026 14:20:09

Givaudan Neutral

Givaudan
2657.85 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3040 Franken belassen. Geoff Haire geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass die erhöhten Energie- und Rohstoffkosten zunächst zu einem Preisanstieg bei Chemieprodukten führen. Typischerweise folgten darauf dann aber Kapazitätsanpassungen und im letzten Schritt eine nachlassende Nachfrage. Er geht davon aus, dass zyklische Chemieunternehmen zunächst von höheren Preisen profitieren könnten, bevor sich dies dann bei den Volumina bemerkbar macht. Unternehmen aus den Bereichen Konsumentenchemie und Gase bleiben wegen ihres defensiven Charakters seine bevorzugte Wahl in der Branche. Namentlich nannte er Air Liquide, Novonesis und Croda. Gemieden werden sollten Lanxess, K+S und Victrex./tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Givaudan

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Givaudan-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Givaudan-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3’040.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2’677.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
13.56%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2’657.85 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
14.38%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:20 Givaudan Neutral UBS AG
24.03.26 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
19.03.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 2’672.00 0.56% Givaudan AG