GFT 20.84 CHF -12.77% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie des IT-Dienstleisters GFT Technologies auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Auf einer Berenberg-Konferenz mit deutschen Unternehmen habe GFT bestätigt, dass bisher umgesetzte Kostensenkungsmaßnahmen die Margen im zweiten Halbjahr sichern und weitere Maßnahmen folgen sollten, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Weitere Zukäufe, die aufgrund der niedrigen Verschuldung möglich wären, erwartet er erst nach dem Abschluss der Integration von Sophos im ersten Quartal 2025./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2024 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



