FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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FUCHS SE VZ Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Anil Shenoy beließ seine operative Gewinnschätzung für 2026 in einer am Montag vorliegenden Studie weitgehend unverändert. Die Ergebnisse des Schmierstoffherstellers untermauerten seine Annahme einer robusten Ertragsqualität, die durch ein starkes Wachstum in allen Regionen untermauert werde./tih/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33.50 €
|
Abst. Kursziel*:
55.22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.67%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
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09:28
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
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20.03.26