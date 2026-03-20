FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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FUCHS SE VZ Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE nach Zahlen mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im vergangenen Quartal die Erwartungen solide übertroffen, doch der Ausblick auf 2026 enttäusche, schrieb Angelina Glazova am Freitag. Die Konsensschätzungen könnten im niedrigen einstelligen Prozentbereich sinken. Glazova rechnet mit weiterem Druck auf die Aktie./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33.64 €
|
Abst. Kursziel*:
45.66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.15%
|
Analyst Name::
Angelina Glazova
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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|EQS-News: FUCHS concludes financial year 2025 with solid results (EQS Group)
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07:00
|EQS-News: FUCHS schliesst Geschäftsjahr 2025 mit solidem Ergebnis ab (EQS Group)
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19.03.26
|Ausblick: FUCHS SE VZ stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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18.03.26
|XETRA-Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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13.03.26
|MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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13.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
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06.03.26
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu FUCHS SE VZ
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Aktien in diesem Artikel
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