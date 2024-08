HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fuchs SE nach Zahlen zum zweiten Quartal von 51 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Herausgeragt habe beim Schmierstoffhersteller die Profitabilität in den amerikanischen Märkten, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Trend habe sich schon im vergangenen Jahr angedeutet. Das etwas niedrigere Kursziel basiere auf angepassten Schätzungen./bek/mis;