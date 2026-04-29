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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs SE nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen durch die Bank übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dazu komme ein angehobener Umsatzausblick. Die Prognosesenkung für den freien Barmittelzufluss habe das Unternehmen schon bei seinem Kapitalmarkttag signalisiert; die entsprechende Konsensschätzung nehme diese vorweg./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.