FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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FUCHS SE VZ Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs SE nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen durch die Bank übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dazu komme ein angehobener Umsatzausblick. Die Prognosesenkung für den freien Barmittelzufluss habe das Unternehmen schon bei seinem Kapitalmarkttag signalisiert; die entsprechende Konsensschätzung nehme diese vorweg./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.54 €
|
Abst. Kursziel*:
35.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.54%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
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07:00
|EQS-News: FUCHS startet sehr gut ins Jahr 2026 in volatilem Marktumfeld (EQS Group)
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24.04.26
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24.04.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt im Minus (finanzen.ch)
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|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|FUCHS Buy
|UBS AG
|20.04.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
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|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|10:37
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|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
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