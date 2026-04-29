Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’097 -0.4%  SPI 18’491 -0.3%  Dow 49’142 -0.1%  DAX 24’020 0.0%  Euro 0.9241 0.0%  EStoxx50 5’825 -0.2%  Gold 4’573 -0.5%  Bitcoin 61’432 2.0%  Dollar 0.7898 0.1%  Öl 114.5 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche1203204Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: Kaufen-Bewertung für QIAGEN-Aktie von DZ BANK
Iberdrola-Aktie sinkt: Netzgeschäft beflügelt - Prognose erhöht
Ausblick: Rivian Automotive legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
adidas-Aktie mit Kurssprung: Umsatz klettert - Starke Nachfrage in eigenen Verkaufskanälen
Symrise-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt
Suche...

FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

37.46
CHF
3.72
CHF
11.03 %
12:16:51
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.04.2026 10:37:21

FUCHS SE VZ Buy

FUCHS
37.19 CHF 7.66%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs SE nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen durch die Bank übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dazu komme ein angehobener Umsatzausblick. Die Prognosesenkung für den freien Barmittelzufluss habe das Unternehmen schon bei seinem Kapitalmarkttag signalisiert; die entsprechende Konsensschätzung nehme diese vorweg./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40.54 € 		Abst. Kursziel*:
35.67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.54%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu FUCHS SE VZ

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:37 FUCHS Overweight Barclays Capital
10:37 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.26 FUCHS Buy UBS AG
20.04.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
17.04.26 FUCHS Halten DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen