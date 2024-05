NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 32,50 auf 37,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei operativ ein guter Start gewesen, schrieb Analyst David Adlington in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Die Verschlankung des Medizinkonzerns nehme Fahrt auf./ag/edh;