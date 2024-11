ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach einer Konferenz der Schweizer Großbank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Dialysekonzern bleibe mit Blick auf die diesjährigen Ziele auf Kurs, was die dazu notwendige Marge betrifft, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hoffe FMC auf eine Verbesserung des US-Absatzes im Jahr 2025./la/tih;