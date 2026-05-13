Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester

Am Mittwoch notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.54 Prozent stärker bei 31’178.33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 375.103 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.481 Prozent stärker bei 31’159.68 Punkten in den Handel, nach 31’010.38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31’409.47 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31’089.15 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0.024 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, wies der MDAX einen Stand von 30’251.91 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, stand der MDAX bei 31’299.04 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 29’755.94 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.641 Prozent aufwärts. Bei 32’383.56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 26’803.25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 9.92 Prozent auf 43.00 EUR), AIXTRON SE (+ 8.13 Prozent auf 50.12 EUR), Salzgitter (+ 4.81 Prozent auf 55.55 EUR), Aurubis (+ 3.93 Prozent auf 203.60 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.29 Prozent auf 47.10 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Bilfinger SE (-8.18 Prozent auf 89.20 EUR), Lufthansa (-4.39 Prozent auf 8.15 EUR), Aroundtown SA (-3.45 Prozent auf 2.41 EUR), RTL (-3.31 Prozent auf 29.20 EUR) und Fraport (-2.02 Prozent auf 67.95 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3’311’214 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die HOCHTIEF-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40.743 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 5.32 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.45 Prozent.

Redaktion finanzen.ch