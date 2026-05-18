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ServiceNow-Aktie steigt: Vermögensverwalter erhöht Engagement drastisch

ServiceNow-Aktie steigt: Vermögensverwalter erhöht Engagement drastisch

Der Vermögensverwalter Soltis Investment Advisors hat seine Beteiligung am US-Softwarekonzern ServiceNow im vergangenen Quartal um ein Vielfaches erhöht. Signal oder statistischer Effekt?

• Vermögensverwalter Soltis hat ServiceNow-Position prozentual heftig erhöht
• Absolute Investitionssumme moderat im Vergleich zu anderen Beteiligungen im Depot
• Dennoch zeigt der Fall zunehmendes Interesse von Investoren an ServiceNow

Aktuelle Daten aus den USA zeigen eine auffällige Bewegung im Portfolio des Vermögensverwalters Soltis Investment Advisors. Wie aus den verpflichtenden 13F-Meldungen an die US-Börsenaufsicht SEC sichtbar wird, hat Soltis seine Beteiligung an ServiceNow im ersten Quartal 2026 dramatisch erhöht. Die Transaktion sorgt in Marktkreisen für Aufmerksamkeit - weniger wegen der absoluten Grössenordnung, sondern wegen der prozentualen Dynamik.

Massiver prozentualer Sprung bei kleiner Ausgangsbasis

Laut 13F-Formular erhöhte Soltis seine Position bei ServiceNow auf 46'294 Aktien, die zum Ende des ersten Quartals auf einen Marktwert von etwa 7,1 Millionen US-Dollar kamen. Der Zukauf entspricht einer Steigerung um rund 6'023,5 Prozent gegenüber der zuvor sehr kleinen Ausgangsposition von nur 756 ServiceNow-Aktien.

Trotz des massiven Zukaufs der 45'538 ServiceNow-Aktien im zurückliegenden Jahresviertel schafft es die Beteiligung an dem KI- und Cloud-Konzern jedoch nicht unter die Top 50-Positionen im Soltis Investment-Depot, das von Beteiligungen an Microsoft (im Wert von rund 83,8 Millionen US-Dollar), NVIDIA (im Wert von rund 82,7 Millionen US-Dollar) und Apple (im Wert von rund 67,9 Millionen US-Dollar) angeführt wird.

Was hinter dem Investment stehen könnte

ServiceNow gilt als einer der zentralen Akteure im Bereich cloudbasierter Workflow-Automatisierung und hat seine Plattform in den vergangenen Jahren zunehmend um KI-gestützte Funktionen erweitert. Das Unternehmen positioniert sich damit als Infrastrukturspieler für digitale Geschäftsprozesse in grossen Organisationen und konkurriert in Teilen mit klassischen Enterprise-Software-Anbietern sowie Hyperscalern im Cloud-Ökosystem.

Die Investmentthese vieler institutioneller Anleger basiert bei ServiceNow weniger auf kurzfristigen Wachstumsspitzen, sondern auf der Erwartung stabiler, wiederkehrender Umsätze durch Software-Abonnements sowie einer zunehmenden Integration von KI in Unternehmensprozesse. Vor diesem Hintergrund kann der Ausbau einer Position - auch durch kleinere Vermögensverwalter wie Soltis - als Ausdruck einer breiteren Branchenüberzeugung gelesen werden.

Bedeutung für den Markt - eher psychologisch als fundamental

Die Nachricht über den Ausbau der Beteiligung entfaltet vor allem eine psychologische Wirkung: Sie reiht sich ein in die fortlaufende Wahrnehmung, dass institutionelle Investoren weiterhin Vertrauen in die langfristige Entwicklung von ServiceNow haben. Fundamentale Auswirkungen auf Bewertung oder Geschäftsmodell ergeben sich daraus jedoch nicht unmittelbar.

Dennoch scheint die ServiceNow-Aktie zum Wochenstart von der Depotanpassung bei Soltis Investment Advisors profitieren zu können: Im vorbörslichen Handel an der NYSE steigt der Anteilsschein zeitweise um 3,53 Prozent auf 98,43 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

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Long 11’902.53 8.99 SKIBKU
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