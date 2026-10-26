Formycon 17.43 CHF 0.31% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Formycon mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Dass die US-Arzneimittelbehörde FDA einen Zulassungsantrag für FYB206 ? das erste Biosimilar zum Blockbuster-Krebsmedikament Keytruda ? offiziell zur Prüfung angenommen habe, beschere dem Pharmahersteller eine Meilensteinzahlung, schrieb Christian Ehmann am Freitagnachmittag. Diese sowie eine Vorabzahlung für eine Entwicklungspartnerschaft für das Nischenprodukt FYB286 verringerten die Wahrscheinlichkeit, dass nach dem schwachen ersten Halbjahr die Jahresziele verfehlt würden./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.