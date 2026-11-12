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12.11.2026 08:37:36
Formycon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach Zahlen mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse lägen leicht unter den Konsensschätzungen, schrieb Harry Sephton am Donnerstag in seiner ersten Beurteilung des dritten Quartals. Nach der Vorab-Mitteilung vor einer Woche erwartet er daraufhin aber nur eine begrenzte Kursreaktion./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:43 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:43 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Formycon AG Outperform
|
Unternehmen:
Formycon AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
55.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
14.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
246.94%
|
Analyst Name::
Harry Sephton
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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