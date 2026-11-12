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Formycon Aktie 12194189 / DE000A1EWVY8

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12.11.2026 08:37:36

Formycon Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Formycon nach Zahlen mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse lägen leicht unter den Konsensschätzungen, schrieb Harry Sephton am Donnerstag in seiner ersten Beurteilung des dritten Quartals. Nach der Vorab-Mitteilung vor einer Woche erwartet er daraufhin aber nur eine begrenzte Kursreaktion./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:43 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Formycon AG Outperform
Unternehmen:
Formycon AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
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Analyst Name::
Harry Sephton 		KGV*:
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