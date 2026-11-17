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17.11.2026 12:29:00
Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 15,34 EUR ab.
Um 12:28 Uhr fiel die Formycon-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 15,34 EUR ab. Das Tagestief markierte die Formycon-Aktie bei 15,28 EUR. Bei 15,42 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 3'106 Formycon-Aktien umgesetzt.
Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 26,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 75,03 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,70 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 10,69 Prozent Luft nach unten.
Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 6.34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.34 Mio. EUR gelegen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 18.11.2027.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,065 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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