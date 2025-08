NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Aussagen des Managements auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Er halte die hohen Kursverluste als Reaktion auf diese Aussagen für übertrieben, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rate zum Aktienkauf auf niedrigerem Niveau, denn die Aussagen des Sportwagenbauers zum US-Markt seien nicht besorgniserregend./rob/bek/he;